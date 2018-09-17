牀邊爆窗戶主險墮樓 地盤吊臂風中大迴環

山竹橫掃香港，將軍澳變爆窗之城。康城多個單位爆玻璃，領都五座一單位睡房玻璃被吹破。亦有康城居民拍到附近地盤有吊臂被強風吹至不斷打圈，差點打破單位玻璃窗。另外，有多個屋苑單位冷氣機被強風吹至搖搖欲墜，即將跌落街。



據悉，昨早八時許，日出康城領都五座二十幾樓一單位睡房玻璃被強風吹破。從網上照片可見，單位主人房玻璃散落地下及牀上，幸當時戶主陳女士不在房間，兒子表示她應該要去「還神」。facebook專頁「康城居民協會」指康城最少三個單位爆玻璃，除上述單位外，七座亦有兩個高層單位爆玻璃，其中一單位大廳玻璃破碎，屋內雜物被強風吹至到處亂舞，玻璃碎片散滿一地。除了康城，將軍澳都會駅、東港城及新都城都有單位玻璃碎裂。



有康城居民拍片上載facebook，可見單位對出有地盤上的吊臂不斷打圈，當吊臂搖擺至戶主單位，差點打中窗戶。網民紛紛表示「好得人驚，感覺歪多幾吋就冇了」、「好彩短咗啲啫，如果唔係就大件事啦」。



地盤吊臂猛打圈



另一方面，將軍澳多個屋苑有冷氣機搖搖欲墜，只靠電線及喉管吊在半空，即將跌落街，包括清水灣半島、新寶城及將軍澳廣場等，亦有人冷氣機被強風吹至穿牆而入，從機口位彈入屋內。此外，靈實醫院擴建部分有棚架倒塌，壓向附近馬路，幸沒車輛及途人受牽連。此外，將軍澳海旁波濤洶湧，使海濱長廊水浸湧至三百米外的至善街及唐俊街交界，水深至車輪位置。從現場照片可見，海濱一帶水浸如澤國，道路完全被海水淹浸，多輛車輛陷於泥水之中。



