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紅磡商廈玻璃幕牆「千瘡百孔」

2018-09-17 列印
■山竹襲港風力強勁，紅磡海濱廣場多處窗戶破裂。
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　　山竹風力強勁，紅磡一幢甲級寫字樓商業大廈被強風吹至玻璃幕牆損毀，大廈有十多個樓層逾百個玻璃幕牆爆裂穿洞，大量紙及文件吹出窗外，在風雨中空中飄揚。

　　現場為紅磡德豐街二十二號海濱廣場二座的甲級寫字樓，昨晨十一時，大廈向海一面的玻璃幕牆，在十號風球及強風吹襲下連環爆破，由地下至十五樓，至少有一百個窗口破裂，寫字樓內裏大量紙張文件，甚至整個窗框均飛墮地上，部份紙張在空中四散飄揚，整幢大廈被破壞得如千蒼百孔滿目瘡痍。警方接報後到場封鎖路面，及通知大廈負責人協助調查，警員一度登上大廈各損毀單位調查，證實無人受傷。





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