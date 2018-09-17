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藍灣半島平台塌天花 巴士站水浸

2018-09-17 列印
　　藍灣半島受強風吹襲，有平台天花倒塌，不斷有碎片跌下，驚險萬分。該屋苑巴士總站更淪為水舞間，消防花灑系統故障啟動，水花源源不斷地噴出，強風橫掃總站內的車輛，有巴士和的士車窗嚴重損毀。

　　藍灣半島六樓平台有天花在強風的吹襲下倒塌，從網上的短片可見，大型天花突然塌下，有碎片不斷跌出，天花及後更被風吹走，相當驚險。

　　由於海水倒灌，大量海水湧入藍灣半島的公共運輸交匯處，強風打橫掃入巴士總站內，雨水打在車上，樹枝、雜物都隨風浪湧入車站，有人疑被吹倒。

　　消息指有巴士和的士車窗受嚴重損毀。車站內的消防花灑系統故障失靈，不停濺出水花，令巴士總站變成水簾洞。

　　另外，小西灣運動場跑道及低層觀眾席佈滿泥水，僅剩中央草地可見。
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