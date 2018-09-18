﻿風災後交通大混亂 打工仔嬲爆 返工受難日

超強颱風山竹濫殺大小樹木，殘樹遍全港，大小道路被堵，部份巴士和港鐵路線昨早被逼暫停，大批市民心急趕上班，逼滿多個港鐵站，大圍及上水站成為重災區，萬頭鑽動，有人等了超過兩小時仍無法登車，罵聲四起，有乘客疑被焗暈倒地。另有小巴司機乘機坐地起價。至昨日傍晚放工，情況紓緩，但不少港鐵站仍打蛇餅。有旅遊業界發揮互助精神，派旅巴義載新界東居民回家。



颱風過後，馬路滿佈塌樹、雜物及積水，部份要道無法行車。昨早多條巴士停駛，不少市民面對路上「荊棘滿途」，為了上班，被迫徒步往港鐵站。受電纜損毀影響，東鐵昨早只提供有限度服務，來往上水至大埔墟暫停服務；上水站設接駁巴士，卻因為塌樹阻路而停駛，結果近七千人被迫站外搶乘小巴及的士。



東鐵沿線車站情況亦惡劣，其中九龍塘站、大圍站及沙田站迫滿乘客，大圍站大堂人多，插針不入，有人鼓噪，有乘客於月台上不支暈倒。大批市民在網上「吐苦水」，形容「行路返公司，又要爬樹」，驚險萬分；亦有人直指政府未有先處理好「大型運輸系統癱瘓」，批評風災善後不當。



小巴開價每位200元



交通大混亂，打工仔心急卻不能上班，卻有人發災難財。有市民發現一輛由北區駛往旺角的小巴，索價每位二百元。部份的士亦搶錢，有電召的士台稱有乘客召車，由上水彩園邨到旺角，照錶計價再加二百元；亦有的士司機稱有上班族為願出一千四百元由上水往灣仔。



乘客出價千四 飛的上水往灣仔



港鐵經搶修後，趕及昨天放工繁忙時段全面復駛東鐵線，但人山人海無法上車未見有改善，沙田有商場「打蛇餅」，數以百計市民排隊等入站。有網民在社交平台貼文指，在沙田乘搭港鐵，龍尾排至希爾頓中心，形容情況「超混亂」。不少網民心中怨憤，質疑政府為何不因應交通阻塞而宣佈停工半天。



面對困境，有人展現人性光輝。萬通旅行社董事羅啟邦表示，因港鐵服務嚴重故障，新界東市民出入大受影響，故在昨晚放工時間，動員旅遊巴義載居民返新界東，路線包括紅磡站往沙田新城市廣場及觀塘往上水站。



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