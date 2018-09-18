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﻿校舍清理需時﻿﻿ 全港今續停課﻿

2018-09-18 列印
■有學校的課室天花板倒塌。
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　　山竹襲港，塌樹阻路，影響交通。教育局繼決定昨天停課後，鑑於部份學校需時清理及維修校舍和設施，加上公共交通服務尚待完全恢復正常，決定今日所有學校將繼續停課，以確保學生安全，但希望學校在安全情況下，保持校舍開放，並安排人手在校內安全地方照顧有確切需要回校的學生。

大部份主幹道今晨完成清理

　　運輸署署長陳美寶表示，風暴期間，全港有六百多段路受塌樹影響，未能正常通車，路政署及土木工程拓展署人員共動員六百五十人清理，希望可於今早五點前，清理好大部份主幹道，但有兩條位於北區及西貢的幹道仍需時處理，希望可於今、明兩日內盡快處理好。

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