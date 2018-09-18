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﻿美股中段偏軟

2018-09-18 列印
　　美國股市本周首個交易日中段偏軟，杜指報二六一四七點，跌七點；納指則報七九四八點，跌六十一點。滙控美國預託證券價格見六十八點二八港元，升零點七三港元；騰訊則見三百一十八點七四港元，跌零點四六港元。紐約期金報每盎司一千二百零七點六美元，升六點五美元；紐約期油則報每桶六十八點六四美元，跌零點三五美元。
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