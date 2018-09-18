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天文台前助理台長：香港好好彩

2018-09-18 列印
　　山竹襲港過後滿目瘡痍，但原來香港這塊福地可說是避過大難。

  天文台前助理台長梁榮武昨接受電台訪問時指，山竹吹襲呂宋後風勢稍為減弱，移動速度快減少破壞時間，襲港時又正值天文潮水水位下降，且非正面襲港，形容有四個「好好彩」。

　　梁榮武形容「如果（山竹）親近香港多少少就搞唔掂㗎喇」，又指山竹最接近香港時，天文潮水水位正在下降，否則吐露港、沙田、杏花邨及鯉魚門等地的水浸情況會更嚴重，指「香港係避開咗最壞嘅時間」。

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