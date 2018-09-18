爆窗商廈如港版《明日之後》

一眾打工仔即使「成功爭取」準時抵埗，亦未必能如常上班。其中在紅磡海濱廣場，日前大批落地玻璃窗疑因難抵狂風連環爆裂；記者昨到現場視察，上址烏燈黑火，有人正在為受影響樓層收拾殘局。有網民昨在社交網站facebook平台「吐露講」，分享聲稱是上址辦公室內部情況。從照片所見，現場滿目瘡痍，假天花塌下砸毀桌椅和電腦，管線懸吊半空，員工個人物品、文件及玻璃碎片亦散落一地，整個辦公室儼如廢墟。



有網民驚呼猶如災難片劇照，形容是港版《明日之後》，又指：「呢幢樓啲公司可以停工啦」「唔知仲以為地震。」有網民關心拍照者安全，提醒遠離窗邊，亦有人慨歎：「幾經辛苦，一早起身，預時間迫地鐵迫人，返到公司，見到咁嘅情況，真係唔知好嬲定好笑。」