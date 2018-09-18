﻿「不倒騎士」﻿﻿參戰單車節﻿

旅發局聯同新鴻基地產主辦的香港單車節將於十月十四日舉行，今年多了一批特別有毅力的參加者，他們的目標是完成比賽；然而，對於他們而言，能夠踩單車本身已經不是一件容易的事，他們就是「不倒騎士——香港隊」（見圖）。



○二年，Jennifer確診患上淋巴癌，經化療及骨髓移植，逐漸康復。三年前，她跟隨台灣的癌症康復者組織「不倒騎士」一起單車環島遊，被他們的鬥志所震撼，明白到癌症康復者可以像正常人般做運動。於是回港辦了「不倒騎士-香港隊」，召集香港的癌症康復者一起透過踩單車重建自信，在短短兩年內，會員便由初時十多人增至約七十人。今年更有二十三人參加單車節。



Jennifer希望透過組織令癌友們知道「癌症唔係絕望」，他們教新加入的癌友踩單車，總有一日這些癌友會教另一些癌友踩單車，以生命影響生命。而且組織內都是同路人，他們能明白對方的難處，「佢哋o依家經歷嘅困難我以前都經歷過，我會同佢哋講我明白你哋」。



訪問當天，攝影師要求男隊員們舉起單車拍照，其中Victor舉了一會兒，說左手酸痛，要放下休息。原來他在一二年確診患上鼻咽癌，除了做正常的化療及電療外，還要做手術切除左邊頸部淋疤。



此後左邊肌肉便十分虛弱。在患癌前，他一直有和朋友打羽毛球，但化療後體力已不復從前，只能黯然離開羽毛球場。他回憶第一次參加「不倒騎士-香港隊」的活動，當時他上不到斜路，要慢慢推車上去，但看到Jennifer和另外兩個朋友陪他一起推，感到十分窩心。現在他已是單車節五十公里的參加者。



