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西貢驚現豪華遊艇上岸

2018-09-19 列印
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　　風災過後，西貢碼頭昨天出現一片「垃圾海」，塑膠廢物飄浮，發出陣陣異味（見圖），海事處外判工人昨早到場清理。行人路路磚塊亦被翻起，四處大樹倒塌，鄰近海灣的酒店燒烤場亦被摧毀。當區居民發起「自發淨街」，呼籲眾街坊一同清理海旁垃圾。另外，西貢碼頭多艘漁船及遊艇被吹翻及擱淺，一艘價值千萬的豪華遊艇擱淺防波堤。
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