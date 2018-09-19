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工會促立法災後停上班

2018-09-19 列印
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　　超強颱風「山竹」破壞設施，一度癱瘓公共運輸網絡，大批市民周一無法乘搭交通工具上班，怨聲四起。有工會遊行至政府總部，提交請願信，要求立法，容許惡劣天氣後停工，以免僱員無法上班而遭僱主剝削。

　　工聯會立法會議員陸頌雄一行二十多人，昨日由金鐘遊行至政府總部，高叫「政府應立法規定惡劣天氣停工安排」，並向勞福局提交請願信，促請立法，規定在惡劣天氣下停工。

　　有網民在林鄭月娥的面書留言，稱她「堅離地」，不懂體諒打工仔辛酸；亦有網民二次創作，將大圍站迫滿上班族的圖片製成電影海報，加插一句「全城打工仔驚心動魄下半場，噩夢再輪迴」，並寫上該片林鄭月娥執導，暗示她應為事件負責。

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