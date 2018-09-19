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42款面部護理產品含致敏成份

2018-09-19 列印
　　不少貪靚一族注重面部清潔。消委會檢視六十款沖洗式去角質、磨砂、煥膚等面部護理產品，發現四十二款含不同的可致敏成份，包括MIT和CMIT／MIT混合物、香料，以及可致敏香料成份。消委會指，過度去除角質可令皮膚受損，衍生皮膚乾燥，甚至皮膚發炎等問題，提醒消費者應避免經常使用。

　　調查又發現，九款樣本說明含酒精，另有二十二款樣本以磨砂粒子在皮膚上搓揉去角質，當中四款含有製造微膠珠的聚乙烯，會對海洋環境及生態造成破壞，消委會建議市民選購時應考慮此類產品對生態可能造成的影響。

　　此外，調查發現部份產品的標籤說明欠理想，除十五款樣本沒有詳細列明成份外，十款未有標示使用期限等資料，消委會敦促廠商改善產品標籤，提高產品資料透明度，讓消費者全面了解產品的潛在風險。消費者應留意使用方法，以免錯誤使用導致肌膚受損。

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