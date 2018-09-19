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﻿美股中段升171點

2018-09-19 列印
　　美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報二六二三三點，升一百七十一點；納指則報七九七○點，升七十四點。滙控美國預託證券價格見六十七點九九港元，升零點二四港元；騰訊則見三百二十一點○三港元，升三點○三港元。紐約期金報每盎司一千二百零三點四美元，跌二點四美元；紐約期油則報每桶六十九點六五美元，升零點七四美元。
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