九款維他命份量超上限 孕婦服用恐生自閉兒

都市人食無定時，不少人都依賴營養補充劑攝取所需。消費者委員會調查發現，市面有九款維他命補充劑的建議食用份量，均超出每日所需攝取份量的上限；當中有兩款孕婦服用產品，更含有較高葉酸劑量，長期服用或會增加其嬰兒患上自閉症的機會。



消委會於今年四月至六月，從市面收集七十六款聲稱能提供維他命的補充劑樣本，發現其中九款樣本的建議食用份量，均超出或相等於中國營養學會的每天最高攝入量，而更有五款超出或相等於建議的成人可耐受最高攝入量。



其中一款孕婦綜合維他命樣本「GNC」孕媽媽三十日配方，及一款維他命B樣本「維柏健」長效維他命B雜，均含有頗高的葉酸劑量，含量相等於每日所需上限的一千微克。消委會研究及試驗小組主席沈孝欣提醒孕婦，過量攝入葉酸會增加其患有自閉症的機會，建議孕婦在食用前應先諮詢家庭醫生。



調查亦發現，一款維他命C樣本「康鈣C」水溶片（橙味）每天服用劑量達一千毫克，但建議服用年齡卻低至八歲以上兒童。雖維他命C屬水溶性，不會積聚體內，但攝取過量的維他命C，會在胃腸道產生滲透作用，引起腹瀉、噁心、腹部痙攣等不適。消委會呼籲家長不要讓小朋友將維他命丸「當糖食」 。



消委會又指在六十個測試樣本中，只有十六款納入《藥劑業及毒藥條例》規管，其餘大部份則被視為食品，受《公眾衛生及市政條例》監管。消委會總幹事黃鳳嫺認為，維他命非普通食品，長期過量服用或會帶來傷害，促當局加強規管，規定產品須列明成份及含量，並要多加巡查及定期抽驗樣本。



