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九款維他命份量超上限 孕婦服用恐生自閉兒

2018-09-19 列印
■消委會研究及試驗小組主席沈孝欣提醒孕婦在食用維他命補充劑前先諮詢家庭醫生。
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　　都市人食無定時，不少人都依賴營養補充劑攝取所需。消費者委員會調查發現，市面有九款維他命補充劑的建議食用份量，均超出每日所需攝取份量的上限；當中有兩款孕婦服用產品，更含有較高葉酸劑量，長期服用或會增加其嬰兒患上自閉症的機會。

　　消委會於今年四月至六月，從市面收集七十六款聲稱能提供維他命的補充劑樣本，發現其中九款樣本的建議食用份量，均超出或相等於中國營養學會的每天最高攝入量，而更有五款超出或相等於建議的成人可耐受最高攝入量。

　　其中一款孕婦綜合維他命樣本「GNC」孕媽媽三十日配方，及一款維他命B樣本「維柏健」長效維他命B雜，均含有頗高的葉酸劑量，含量相等於每日所需上限的一千微克。消委會研究及試驗小組主席沈孝欣提醒孕婦，過量攝入葉酸會增加其患有自閉症的機會，建議孕婦在食用前應先諮詢家庭醫生。

　　調查亦發現，一款維他命C樣本「康鈣C」水溶片（橙味）每天服用劑量達一千毫克，但建議服用年齡卻低至八歲以上兒童。雖維他命C屬水溶性，不會積聚體內，但攝取過量的維他命C，會在胃腸道產生滲透作用，引起腹瀉、噁心、腹部痙攣等不適。消委會呼籲家長不要讓小朋友將維他命丸「當糖食」 。

　　消委會又指在六十個測試樣本中，只有十六款納入《藥劑業及毒藥條例》規管，其餘大部份則被視為食品，受《公眾衛生及市政條例》監管。消委會總幹事黃鳳嫺認為，維他命非普通食品，長期過量服用或會帶來傷害，促當局加強規管，規定產品須列明成份及含量，並要多加巡查及定期抽驗樣本。

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