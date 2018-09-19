﻿馮永業涉賄案﻿﻿辯方申押後審訊﻿

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，與賭王何鴻燊三太的胞妹陳婉玉涉嫌賄賂案，馮被指未有申報收取陳的五十一萬元，亦未有迴避參與陳三家公司的決議和申請審批，案件昨於區域法院提訊，二人暫時毋須答辯。案件應辯方要求押至十一月十三日再訊，以獲取足夠時間索閱文件。辯方透露馮將由資深大律師陳政龍代表，陳婉玉則由周凱靈大律師代表，二人獲准以原有條件保釋候訊。



五十五歲馮永業被控公職人員行為失當及收受利益罪，控罪指馮涉於○四年九月二十八日，在無合法權限或合理辯解下，收取陳婉玉五十一萬港元，作為傾向優待她及由她控制的三家公司的報酬。



陳於案發時為港聯直升機有限公司、港聯航空有限公司及港聯直升機（香港）有限公司的董事及股東；以及於○四年九月二十九日至○六年七月九日期間，於履行其公職過程中或在與公職有關的事務上，在無合理辯解或理由而故意作出不當行為；六十二歲陳婉玉則被指於同日以馮永業提供五十一萬港元。



