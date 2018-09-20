﻿法官驚歎行兇計劃精密 毒氣殺妻女罪成 教授囚終身

主審法官張慧玲判刑時直言，像被告一樣聰明和成功的大學教授，竟密謀精密殺人計劃，叫人震驚。本案中並無任何直接證據指控被告行兇，但從陪審團一致裁決可見，他們接納被告是唯一可能謀殺妻子的人；而瑜伽波放在車內一事，妻女毫不知情，故不接納被告是為了滅絕家中鼠患，才以瑜伽球從實驗室取得致命氣體一氧化碳回家的說法。
聞判皺眉低頭 幼女嚎哭
張官說，縱使無證據顯示他策劃殺人的原因，但相信被告與亡妻鬧離婚，二人共同持有幾幢物業，或多或少解釋了被告的部份犯案動機。張官續指，被告有預謀殺害妻子，意外地殺死次女，他仍須為女兒的死負上刑責，故依例判他終身監禁。
被告許金山獲悉被裁定謀殺罪成時，眉頭深鎖地站立，聆聽法官判詞時，望向子女多達六次；一聽到法官指其殺人計劃令人震驚，即低下頭來。當聽到被判終身監禁後，他欲伸手出犯人欄安撫正嚎啕大哭的三女兒，卻沒有成功。
亡妻絕密日記 揭畸形心理
調查許金山涉謀殺妻女案的負責警員向本報記者透露，由被告妻子黃秀芬二○一三年撰寫名為「蛻變」（Transformation）的三十頁日記，記錄她鼓勵自己的說話，以及活得快樂的方法等。辯方則指，日記中透露黃秀芬在兒時曾被性侵，日記內有奇怪內容，包含青瓜、西芹、跳鋼管舞、三十七個安全套等，訴說黃秀芬的心境及想法。