﻿法官驚歎行兇計劃精密 毒氣殺妻女罪成 教授囚終身

中大醫學院麻醉學副教授許金山以充滿一氧化碳的瑜伽球藏車內毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲一案，陪審團昨在高院退庭商議七個多小時後，一致裁定他謀殺妻女兩項謀殺罪成立，主審法官張慧玲直指對一名大學教授精心策劃謀殺妻女，難以置信其殺人計劃精密，沒有半點直接證據。被告與理大教授李泳怡發展婚外情多年，與妻共同持有多幢物業，不排除為殺人動機之一，判處被告終身監禁。



主審法官張慧玲判刑時直言，像被告一樣聰明和成功的大學教授，竟密謀精密殺人計劃，叫人震驚。本案中並無任何直接證據指控被告行兇，但從陪審團一致裁決可見，他們接納被告是唯一可能謀殺妻子的人；而瑜伽波放在車內一事，妻女毫不知情，故不接納被告是為了滅絕家中鼠患，才以瑜伽球從實驗室取得致命氣體一氧化碳回家的說法。



聞判皺眉低頭 幼女嚎哭



張官說，縱使無證據顯示他策劃殺人的原因，但相信被告與亡妻鬧離婚，二人共同持有幾幢物業，或多或少解釋了被告的部份犯案動機。張官續指，被告有預謀殺害妻子，意外地殺死次女，他仍須為女兒的死負上刑責，故依例判他終身監禁。



被告許金山獲悉被裁定謀殺罪成時，眉頭深鎖地站立，聆聽法官判詞時，望向子女多達六次；一聽到法官指其殺人計劃令人震驚，即低下頭來。當聽到被判終身監禁後，他欲伸手出犯人欄安撫正嚎啕大哭的三女兒，卻沒有成功。



亡妻絕密日記 揭畸形心理



調查許金山涉謀殺妻女案的負責警員向本報記者透露，由被告妻子黃秀芬二○一三年撰寫名為「蛻變」（Transformation）的三十頁日記，記錄她鼓勵自己的說話，以及活得快樂的方法等。辯方則指，日記中透露黃秀芬在兒時曾被性侵，日記內有奇怪內容，包含青瓜、西芹、跳鋼管舞、三十七個安全套等，訴說黃秀芬的心境及想法。