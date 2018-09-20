迎接高鐵通車 樂園專車接載內地團

廣深港高鐵香港段星期日正式通車，特首林鄭月娥及深圳市委書記王偉中等人，昨到高鐵西九龍站視察，而林鄭月娥星期六將會聯同廣東省省長馬興瑞在西九龍站主持高鐵香港段開通儀式。有業界蓄勢待發，準備迎接高鐵首發團，其中海洋公園同內地旅行社合作，安排專車接載內地團由西九龍站直達公園。



廣深港高鐵香港段開通在即，特首林鄭月娥昨日與深圳市委書記王偉中、深圳市常務副市長劉慶生，以及運輸及房屋局局長陳帆、港鐵主席馬時亨及行政總裁梁國權等人，到西九龍站視察，港鐵人員一路講解。



他們到售票大堂參觀，林鄭月娥向櫃枱職員了解運作情況，指他們是「高鐵大使」。



沿路見到餅店及壽司店等店舖已準備就緒，他們到另一間食肆「添好運點心專門店」內參觀。之後一行人又到B3離境層內地口岸區，視察候車大堂及月台設施。



