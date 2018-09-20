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﻿美股中段升189點

2018-09-20 列印
  美國周三股市中段向好，杜指報二六四三五點，升一百八十九點；納指則報七九二四點，跌三十一點。滙控美國預託證券價格見六十九點三七港元，升一點四二港元；騰訊則見三百二十七點七六港元，升六點一六港元。紐約期金報每盎司一千二百零八點八美元，升五點九美元；紐約期油則報每桶七十點六八美元，升零點八三美元。
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