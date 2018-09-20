及至下周日及中秋，本港大致多雲，有幾陣雨，周二最低氣溫降至二十四度。
未來兩日炎熱 下周稍涼有陣雨
及至下周日及中秋，本港大致多雲，有幾陣雨，周二最低氣溫降至二十四度。
法官驚歎行兇計劃精密 毒氣殺妻女罪成 教授囚終身
中大醫學院麻醉學副教授許金山以充滿一氧化碳的瑜伽球藏車內毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲一案，陪審團昨在高院退庭商議七個多小時後，一致裁定他謀殺妻女兩項謀殺罪成立，主審法官張慧玲直指對一名大學教授精心策劃謀...
2018-09-20
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安徽大媽團攔婚車討利是
內地有「討喜」或「求綵頭」的攔截婚車行為，有人稱為民風民俗。日前安徽阜陽一群大媽被拍到在路口處，攔截婚車索要利是錢、喜煙，片段被放上網。現場目擊者稱，短短二十一分鐘，他們多次攔截車輛，攔車的大媽更表示只認一百元，不給錢就不讓車放行。 上周六安徽阜陽出現一群老大媽在某路口處，攔截婚車索要紅包、喜煙等。目擊者告訴記者，攔車者表示只認一百元，不給錢就攔着。事後，阜陽市公安局穎上分局發佈警情通報，時某等七人在街頭紅綠燈處先後三次攔截過往婚車，影響交通秩序，因尋釁滋事違反治安管理已被依法行政拘留。 去年十月，河南同樣爆出大爺大媽「組團攔婚車」，攔下車隊稱索「綵頭」，不給就別想走，惹來...
2018-09-19
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金正恩將南下訪問首爾 文金簽署《平壤共同宣言》
南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩昨早在平壤舉行會談，簽署及交換《平壤共同宣言》文本及舉行聯合記者會，宣布同意共同努力建立無核家園，消除朝鮮半島爆發戰爭的風險。文在寅邀請金正恩南下訪問，金正恩回應將來會...
2018-09-20
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屋苑連錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城41座低層A室，面積284方呎，兩房設計，望開揚景，獲用家以528萬購入，呎價18592元，屬市價水平。據了解...
2018-09-20
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指數逼近歷史高位 貿易戰克制 杜指升158點
市場暫時擺脫中美貿易緊張局勢不斷惡化影響，美股主要指數逼近歷史最高水平。但在國際貿易緊張局勢升級下，投資者仍關注美國貿易政策，美股早段個別發展，杜瓊斯工業平均指數曾漲218點，見26464點。標指向上...
2018-09-20
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輪換主力回氣 二線兵割「禾」
阿仙奴英超三連勝後，領隊烏尼透露今晚歐霸會讓一眾主力休息，改派韋碧克、盧卡斯托拉拿等副選大顯身手，眾將為求上位勢必拼盡，預計可助槍手在E組大勝作客蟲禾斯克拉，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now643、有線602、662台周五凌晨3:00直播） 英超開季二連敗後，兵工廠隨即反彈三連勝，今晚轉戰歐霸，烏尼直認會讓主力回氣，預計前鋒韋碧克、中場盧卡斯托拉拿和門將賓特尼奴等今晚都會擔正登場。 托拉拿獲委重任 其中，烏尼對烏拉圭國腳盧卡斯托拉拿期望甚深︰「此子每次上陣都會拚盡全力，為球隊爭取更多控球權，替攻守帶來平衡。」這班副選今季英超表現機會不多，今晚獲委以重任，爭勝決...
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時尚聯乘 Countryman酷黑新風
MINI代理上周聯同三個YDC（Young Fashion Designers' Contest）香港青年時裝設計師品牌，包括YLYstudio、Redemptive及楊展，在灣仔專店舉行了...
2018-09-20
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名人巨星雲集賀《東周刊》15周年 嘉玲與偉仔拍拖睇紅葉 關之琳中秋生日 約好友歡聚
《東周刊》十五周年慶祝午宴暨香港經典品牌頒獎典禮昨日於會展舉行，眾多城中政商名人及影視巨星出席，包括：星島新聞集團主席何柱國、何林恬兒、林建岳、關之琳、劉嘉玲、容祖兒、鄧鉅明伉儷、蔡志明、蔡加讚與太太...
2018-09-20
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社論——只懂罵 怎救災
一場風暴過去了，多區滿目瘡痍，基建受損，道路佈滿塌樹砂石，堆積垃圾。大量善後工作，有待各部門處理。實事上，各部門和公共機構連日投入大量人力資源，疲於奔命，市民應支持他們，不應動輒投訴，以免打擊善後士氣。 各紀律部隊奮不顧身，協助水浸地區市民疏散，盡忠職守，令人敬佩。而港鐵、機場、巴士等機構快速回復服務，效率之高，比起先進國家，有過之而無不及。但一些棘手問題，例如塌樹和海洋垃圾，需要大量人力物力處理，單是食環署，過去幾天便動員八千人員清理，仍不能一時三刻做好，大家應理解，盡量忍耐。 但部份市民要求甚高，以為透過投訴，可以加快回復正常，其實只會適得其反。例子之一，是巴士路線恢復...
2018-09-20
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馬場浮世繪——從化首試草閘三華將參與
昨晨沙田馬場試閘完畢，黃皓楠、吳嘉晉和見習騎師巫顯東立即就乘坐馬會安排好的專車前往從化，這三位華將抵埗後會先休息一晚，然後於今早參加從化馬場首次舉行的草地試閘。 本來馬會打算於下月二十日才首次在從化舉行草地試閘，如今提早一個月乃因練馬師主動要求。今日從化五組草地試閘的途程均為千二米，三位騎師於試閘完畢後，便會立即返回香港，以備戰周六的沙田賽事。 馬場浮世繪
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