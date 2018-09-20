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未來兩日炎熱 下周稍涼有陣雨

2018-09-20 列印
　　超強颱風山竹遠離後，副熱帶高壓脊為本港帶來充沛陽光。天文台預料，未來兩三天普遍晴朗及天氣炎熱，但預料受東北季候風影響，下周初華南沿岸天氣稍涼及有幾陣雨，下周二中秋翌日，跌至最低攝氏二十四度。 據天文台九天天氣預報，今日本港氣溫介乎攝氏二十七至三十一度，部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨，吹微風。明日大致天晴及炎熱，部份地區有煙霞，氣溫最高達攝氏三十二度。

  及至下周日及中秋，本港大致多雲，有幾陣雨，周二最低氣溫降至二十四度。

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