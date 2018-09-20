回應何柱國指港獨是錯的 林鄭：政府不會縱容港獨

星島新聞集團旗下《東周刊》昨天舉行十五周年慶祝午宴，集團主席兼全國政協常委何柱國發言指，星島反港獨一定有根據，就是「港獨是錯的」，習近平與韓正都講了。主禮嘉賓特首林鄭月娥在致辭時回應，特區政府不會縱容港獨，這是特區政府的憲制責任。



何柱國在典禮上發言，指某報專欄在月前指《星島》反港獨是建制派意思，批評該專欄應改名叫「余腦炎」，「唔知喺邊度聽返嚟。我們《星島》講的事一定有根據，一定有宗旨，政治上絕對絕少犯錯。咁有個傻仔話呢個係建制派自己諗出嚟的，呢條友是白癡兼夾無腦……你去問，又問到上面，就得番一個決定，一件事咁簡單，就是港獨是錯的。習近平及韓正都講過，錯喺邊度？你不如話我偷睇咗答案先。所以寫文章寫得小心一點，查一下係邊度嚟，不要立亂講，唔好真係生腦炎，跟住腦癌死。」



何柱國曾公開批評土地供應專責小組「廢柴」，他昨天再直言，「現在證明他們真的是廢的，浪費咁多時間去問咩嘢？」他曾與專責小組食飯，形容成員「額頭寫住高爾夫球場」，他說：「香港供地好容易，你（政府）有無決心先？填海，同發展商合作，得呢兩條路，一係去搵棕地，無路的了。高爾夫球場是無得發展的，裏面有古墳，又有古樹，咁你點去做呢？」



林鄭月娥致辭時作出回應，「第一，當然港獨是不對的，對我來說，我是有憲制責任，維護一國兩制，落實《基本法》。我不但向香港特別行政區所有居民負責，我都要向中央人民政府負責，所以誰批評星島說反港獨不對，是錯的。但某報章說特區政府縱容港獨，就更加錯。特區政府怎會縱容港獨呢，這個是我們憲制責任，所以我要作一個回應。」



對於土地供應專責小組，她更維護說，小組「肯定不是廢的」。指小組讓社會增加認知，「讓社會有一種危機感，知道我們土地真係不足夠。」



她希望大家繼續支持及尊重小組的工作，因他們是無薪無償，卻日日被人罵，就好像她一樣，不過她有份人工，所以小組應獲得大家尊重，無論大家意見與他們同或不同。



