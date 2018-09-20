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泳池風災後玻璃碎片傷兩泳客

2018-09-20 列印
　　在「山竹」襲港期間不少窗戶難抵強風破裂，玻璃碎片紛飛。有救生員透露日前在屯門西北泳池池水內發現有玻璃碎片浮沉，有兩位泳客不慎「中招」受傷；批評康文署堅持盡早開放泳池，罔顧泳客安全。

　　港九拯溺員工會發言人胡啓榮又透露，工會早前已向署方反映，泳池和泳灘在災後積累大量垃圾，西貢區、大嶼山、屯門等泳灘的設備，包括急救儀器及防鯊網有損毀，加上救生員人手不足，提議應先暫時關閉復修；惟他批評署方一意孤行堅持開放泳池和泳灘，憂慮影響泳客安全。

　　康文署發言人回應指，在徹底清理完成後，才會陸續重新開放設施供市民使用。

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