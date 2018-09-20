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港澳跨境出租車百配額 下周起申請

2018-09-20 列印
　　港珠澳大橋通車在即，運輸署昨公佈，合資格香港營辦商可由下周一起至十月十五日，申請營運經港珠澳大橋往來香港及澳門的跨境出租車配額。

　　港澳兩地政府將派發合共一百個配額予合資格的香港及澳門營辦商經營港澳跨境出租車服務，其中港府會派發六十個，澳門政府則向澳門營辦商派發四十個配額。

　　運輸署發言人指，申請人須具備至少兩年營運本地出租車或跨境出租車的經驗，或持有粵港跨境出租車配額至少兩年，同時以出租車營辦商的名義申請；持有配額的營辦商將可營運出租車服務，以載客取酬形式接載乘客經大橋往來港澳。

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