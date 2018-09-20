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車禍扮途人 醉司機拒吹波被拘

2018-09-20 列印
　　一名滿身酒氣男子，昨凌晨駕駛向友人借用的房車，在筲箕灣失事撞欄後，駛至三百米外起火，男子受輕傷落車圍觀；警員調查期間他情緒激動，否認是司機及拒絕進行酒精呼氣測試，被捕帶署。

　　一輛名貴房車昨凌晨三時許，停在筲箕灣東喜道垃圾收集站外，車頭冒煙着火；消防接報趕至將火撲熄，惟房車車頭及車廂被嚴重焚毀。

　　警員調查之際，發現一名額頭受輕傷的三十八歲姓劉男子在路旁圍觀，感可疑向他查問。他先承認是房車司機，惟警員發覺劉滿身酒氣，遂要求他進行酒精呼氣測試。劉聞言情緒激動，指警員沒有顧及他的感受，拒絕合作，繼而改口聲稱並非司機。

　　警方調查後，相信房車早前在三百米外的寶文街發生交通意外，撞毀路旁鐵欄後駛至上址時着火；以涉嫌拒絕提供檢查呼氣測試樣本將劉拘捕。

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