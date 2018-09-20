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風災翌日「站站被問候」 巴士車長成「出氣袋」

2018-09-20 列印
　　颱風「山竹」吹襲後，交通大混亂，多條巴士線在日前才開始陸續回復正常服務。有巴士車長在社交平台致函「各位不耐煩的乘客」，指出道路阻塞不是車長能控制，「車長是服務市民，而不是出氣袋」，望大家可以互相尊重。

　　車長David在「巴士的事討論區」發文，上款為不耐煩的乘客，下款為感到無奈、身心俱疲的車長。內文表示，風災後的第二日，來往觀塘的道路仍然極度擠塞，導致巴士脫班，乘客上車後便將怒氣發洩在車長的身上，「站站都被乘客『問候』」，令他們大感氣餒。

  David形容，車長們都恪盡職守，明白乘客上下班要等個多小時，相反地卻等不得到乘客們的互諒互讓與尊重，「車長只是為市民提供交通服務，而不是市民發洩不滿的出氣袋，請各位乘客尊重服務你們的巴士車長！」

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