﻿南區兩灘 變廢墟 沙掩淋浴間

超級颱風山竹遠離香港後，當局近日巡查後發現，全港四十一個泳灘在風暴期間遭到破壞，港島東面石澳及深水灣情況最嚴重，多間供泳客更衣休息的小石屋倒塌，防鯊網斷開。深水灣海沙被推上岸三十米，淋浴間幾被沙泥淹埋，沙堆亦沖上路邊，形成「荒漠化」。康文署已關閉有關泳灘，展開善後。



重災區之一的深水灣泳灘，在颱風過後大量樹枝等雜物被沖上沙灘，沙灘上大量沙泥亦被巨浪沖毀救生員的辦公室捲閘，辦公室內部份設施損毀，沙泥亦湧入淋浴間，導致淋浴間的沙泥堆至近兩米高，幾將淋浴間淹埋，只見花灑頭，職員昨日不停清理損毀雜物。另外，大量沙泥亦被大浪沖至約三十米外的行人路，令整條路有如沙漠一般，多名清潔工人用大型膠布將沙泥盛載，然後不停來回合力將沙泥傾回沙灘。多名泳客到沙灘見到如此災情，均卻步不敢落水，只更換泳衣後在沙灘上曬太陽；但仍有零星泳客冒險落水暢泳。



西貢鹹田灣大浪灣重創



石澳泳灘及後灘亦在風暴後變得滿目瘡痍，整個沙灘堆滿被吹毀的雜物，原本安裝在離岸五十米外的三個浮台，在「山竹」吹襲時，先後連同錨鍊及重逾兩噸的石屎躉，一併吹上沙灘並翻轉；石澳後灘近岸邊的多間石屋，抵受不了「山竹」的強風，受到不同程度倒塌及損毀，部份石屋多幅牆壁被吹塌，幸無人受傷。有遊客到來後感到掃興，但仍換上泳衣拍照留念。康文署已暫停全港所有泳灘開放進行善後。



另外，有香港後花園之稱的西貢，鹹田灣沙灘及大浪灣亦在颱風中受到嚴重破壞，岸上有士多被吹至變成廢墟，沙灘上遺下大批垃圾及碎石。有士多員工表示，損毀十分嚴重，相信要一段較長時間才能重建恢復原貌。