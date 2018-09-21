﻿杜拜王子請客一餐48萬﻿﻿上海超豪飯局惹官方追查﻿

網上瘋傳內地一個飯局的「天價」帳單，八個人豪吃山珍海錯，盛惠四十一萬元人民幣（折合約四十八萬港元），出席飯局人士，大有來頭，有傳由杜拜王子請客，客人包括中國富二代，八人在上海高檔餐館「西郊5號」進食半頭鮑魚、野生大黃魚、大響螺、鱷魚尾等食品，但事件驚動上海監管局派人調查，因部份食品並非由餐館供應，亦無標明實價。



本月十八日，名為＠Snake_Kane的網民在微博發帖，展示一張總值四十一萬人民幣（約四十八萬港幣）的帳單，單上顯示八人一共點了二十道菜，其中一道「清酒凍半頭鮑」盛惠十萬二千元，還有花膠、魚子醬、野生大響螺等高級食材，部份食材由私人定製，從世界各地運來，就連司機餐費也達五百元人民幣。有消息人士透露，該網民真實身份是泛亞環保主席蔣鑫，當晚他自備了四十八萬人民幣（約五十五萬港幣）酒水。



富二代自備55萬酒水



蔣鑫熱衷購買及收藏頂級跑車，包括林寶堅尼LP700、勞斯萊斯幻影等，估計總值逾二億人民幣。他父親是中國稀土控股有限公司主席蔣泉龍，是中國最大規模的稀土和耐火材料生產商之一，排行中國富人榜第三十七位，估計資產淨值一百零三億。至於請客的杜拜王子，暫時身份不明。由於部份食品並非由餐館供應，餐牌沒標價，屬私人定製，違反明碼標價制度，上海市長寧區市場監管局已介入調查。



涉違明碼標價制度



案發餐館「西郊5號」大有來頭，位於上海最大五星級花園別墅式國賓館西郊賓館，平均人均消費近九百元人民幣，曾接待不少名人政要，其中包括英女皇。餐館擺放不少世界各地的名貴古董，還有西式古典櫥櫃，連洗手間牆壁也是由金馬獎最佳美術指導、國寶級噴畫大師李錫堅噴製。



