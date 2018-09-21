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國慶好去處 睇表演睇賽馬 頭條Jetso App送《國慶賽馬日》禮券

2018-09-21 列印
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　　仲諗緊國慶有咩做？不如約埋friend去沙田馬場嘅國慶賽馬日啦！十月一日嘅國慶賽馬日又點止得賽馬咁簡單，除咗有國慶盃（1000米）同慶典盃（1400米）兩場國際賽，仲有國粹表演睇O添！當日有中央歌劇院著名女高音歌唱家蔡楠獻唱經典名曲，仲有係國內享負盛名嘅廣西雜技團表演《瑤心鼓舞─蹬鼓》，融合舞蹈同雜技帶出瑤族民俗特色！而家立即下載頭條Jetso App回答簡單問題就有機會獲得《國慶賽馬日》$50馬場餐飲券一張及$50「馬場有禮」優惠券一張，名額一千個，叫埋親友一齊玩遊戲贏禮物啦！

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