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九款中秋玩具標示不清

2018-09-21 列印
　　中秋佳節臨近，不少家長都樂意為子女購買燈籠、熒光棒等玩具應節。不過海關早前在多區巡查發現有問題的中秋玩具，提醒家長關注安全，以及注意玩具上的警告和使用說明指引。

　　海關今月在多區巡查期間，發現四款燈籠、四款閃光玩具，以及一款熒光棒涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例的規定，未附有識別標記，即製造商、進口商或供應商的名稱及地址），以及雙語警告標籤，即其安全存放、使用、耗用或處置的任何警示或警告，共勒令九間零售店舖將違規的一百零四個燈籠、四百九十八件閃光玩具及七十九筒熒光棒儲存於指定地方，巡查行動將會繼續。

　　海關消費者保障科總貿易管制主任梁保泉提醒家長，要遵照玩具上所附載的警告標籤及使用說明，同時亦應在旁監督小童玩玩具，以策安全。

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