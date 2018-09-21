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五旬婦遭墮物擊中 留院六日不治

2018-09-21 列印
　　觀塘翠屏南邨翠杭樓上周四發生高空墮物，被石屎擊中頭部重傷的五十六歲姓黃婦人，留醫六日後延至本周二下午證實傷重不治。

　　案發於上周四下午三時許，五十六歲女事主與女傭買餸後回家，途經翠杭樓對開時，被大廈高處墮下的面積約四十厘米乘十厘米的石屎擊中頭部致重傷，送院後一直命危。女事主在伊利沙伯醫院留醫六日後，延至本周二傷重不治。

　　警方將案件列作高空墮物，觀塘警區重案組仍調查中，暫時無人被捕。

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