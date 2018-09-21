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精神壓力大 乳癌風險高2.4倍

2018-09-21 列印
　　乳癌是香港婦女最常患上的癌症。香港乳癌基金會最新研究發現，感到高度精神壓力的婦女，患乳癌風險較一般婦女高出二點四倍；多吃肉和奶類製品、運動不足及肥胖同樣可增加患癌風險。

　　基金會的香港乳癌資料庫研究團隊，早前從五千一百零二名乳癌患者或康復者，以及五千五百二十名無乳癌病歷婦女，比較兩組人擁有十五項可能與罹患乳癌風險有關因素。結果發現，感到高度精神壓力的婦女，罹患乳癌的風險比一般婦女高出二點四倍；多吃肉和奶類製品則多出八成，運動不足及肥胖的風險，則高出約五成三及四成半。基金會創辦人張淑儀建議，為高風險婦女建立篩查計劃，並考慮推行地區性先導計劃，將全民篩查納入本港中長期乳癌防控策略。

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