﻿懲教署昆明犬接棒﻿ 鎮暴﻿「灰狼」光榮退役﻿

被內地公安視為好拍檔的昆明犬，近年被本港懲教署引入後，應對監獄突發事件表現出色，當中去年曾協助「鎮壓」赤柱監獄囚犯集體罷食的神犬「灰狼」，因年事已高宣告光榮退役，執勤工作交由後代接棒，署方正物色新主人，讓牠安享晚年，歡迎愛狗市民申請領養。



懲教署上周五在赤柱馬坑監獄，安排昆明犬進行連場表演，其中兩歲半的Lala，在領犬員指示下騰空飛躍逾一米高，之後站立向記者致敬；同齡「沙律」在短短十五秒，憑敏銳嗅覺找到藏匿於私家車內的逃犯，並迅速追截和咬噬對方手臂，成功制止企圖越獄事件。



這批犬隻為懲教署引入的第二代昆明犬，以接替一○年購入、首批來港執勤的「前輩」。當中首批來港、現年九歲的雄性狗隻「灰狼」，因表現特別優秀，曾成功化解囚犯集體違紀事件，被視為「鎮暴神犬」。



原來，赤柱監獄於去年一月五日上演電影《監獄風雲》現實版，一百三十八名男囚犯在飯堂罷食，拒絕離開飯堂，要求管方取消紀律檢控三名私下洗熨囚服的囚犯，署方隨即派出區域應變隊、支援隊伍及警衞犬隊到場，「灰狼」幾聲吠叫，令人膽戰心驚，囚犯經警告後有序返回監倉。



有意領養可申請



來港貢獻八年的「灰狼」，因年事已高，接受採訪當日宣佈退休，從此首代來港的四頭犬隻，已全數告別懲教署，署方特地舉行歡送儀式。為讓「灰狼」頤養天年，懲教署正物色新主人，有意領養的市民可填表申請，條件是寓所有足夠活動空間等，署方初步接納申請後，會安排前往看望狗隻，以確定領養意願，隨後會派員家訪了解居住環境等，若批核便可領狗回家。一級懲教助理鄭樂怡表示，他會教導新主人如何照顧狗隻，「灰狼，多謝你，祝你退休生活愉快！」



