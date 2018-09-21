  • 2018年9月21日 星期五
  • 31º
  • 61%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升260點

2018-09-21 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二六六六六點，升二百六十點；納指則報八○一四點，升六十四點。滙控美國預託證券價格見六十九點九三港元，升一點二八港元；騰訊則見三百二十八點七六港元，升四點五六港元。

  紐約期金報每盎司一千二百零八點三美元，無升跌；紐約期油則報每桶七十點九六美元，跌零點一六美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd