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狠父羅湖站遺棄聽障兒

2018-09-21 列印
　　羅湖管制站店舖外遺棄兒童案，警方昨日在案發十三小時後，在羅湖拘捕被遺棄男童的父親。據悉，涉案男子昨天到羅湖報警稱兒子失蹤，警員調查後以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略將其拘捕。

　　案發前晚八時許，警方接獲羅湖管制站保安員報案，發現一名男童在店舖外徘徊，良久未見其親人接回，於是報警。警員到場發現男童三歲，高約一點一米，戴助聽器，中等身材，身穿白色短袖衣、黑短褲及黑鞋。

　　至昨晨九時許，一名四十八歲姓劉男子到羅湖報警，指其三歲兒子「失蹤」，警方證實劉為前日被遺棄男童的父親，並將其拘捕。

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