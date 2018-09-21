盡早培養兒童成長 ﻿諾貝爾得主﻿﻿倡建「軟技能」﻿

香港賽馬會慈善信託基金舉辦的二○一八國際慈善論壇，昨正式開幕，吸引大量重量級嘉賓出席。諾貝爾經濟學獎得主James Heckman教授指出，應盡早介入協助兒童早期發展，助其建立「軟技能」；諾貝爾和平獎得主Muhammad Yunus則呼籲大家眼中不要只有錢。



是次國際論壇名人雲集，包括哈佛大學政治哲學家Michael Sandel教授、姚基金發起人姚明、特首林鄭月娥及政務司司長張建宗等。論壇旨在探討不同行業如何發揮創意為社會帶來效益，並了解世界各地尤其大中華地區不同社會議題的案例和觀點。



探討用創意帶來效益



諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學經濟學James Heckman教授出席首日主題演講「投入兒童早期發展的經濟案例」中指出，愈早介入協助兒童早期發展，可以把日後衍生的問題減少，他說：「研究證明，我們應該從早期開始，協助兒童建立技能，尤其是一些『軟技能』，因為技能不均會導致經濟不均。」他認為自我控制、約束、社交能力、自信心等「軟技能」才是重中之重，他說：「要建立良好品格，最重要是鼓勵父母和兒童之間更多互動，高質量的交流有助建立孩子社交和情緒控制能力。事實上，性格並非天生，而是可以通過後天培養。」



「眼中不要只看到錢」



諾貝爾和平獎得主Muhammad Yunus則分享他的「破格」的想法，他認為「失業」是「人造的問題」，而「打工」是「偽概念」，其實每人都可做「老闆」，運用天賦改變社會。他又說：「賺錢當然是開心，但能夠成就別人幸福是『超開心』。」他表示，每個人也是雙面體，有自私與無私的一面；但眼中不要只看到錢，最重要的是有心。