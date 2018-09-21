免以針直接注射風險 無創超聲波 導眼藥獲獎

香港科研人員再次揚威國際！宏聲醫療科技有限公司創辦人孫瑋良（Langston）研發的無創超聲波眼藥導入方法，在第四十五屆日內瓦國際發明展上勇奪兩項特別大獎及評審團特別嘉許金獎。這項新技術採用超聲波將眼藥導入患者的眼球內，避免局部麻醉後以針直接注射，或引起病人恐懼，亦免除注射造成的風險，為眼病患者帶來福音。



目前很多後眼疾病如黃斑病變、糖尿眼、視網膜血管阻塞及眼底發炎等，均採用眼球注射的方式醫治，即患者的眼球需被針直接刺穿，才能把藥送至後眼位置。但這種治療方法有不少缺點，一是手術前雖有麻醉，但患者過程清醒；二患者需定期打針，不少人出於恐懼，見稍有好轉便不再注射；三打針具創傷性，可引致傷口感染、發炎及出血。而且為了避開晶體及視網膜，針只能落在角膜邊緣約三至五毫米的位置。



將藥輕放眼球上



由Langston研發的無創超聲波眼藥導入方法，不需拿取如此準確的範圍，大約在眼白的位置，將機器輕輕按着便可。Langston形容就像現時美容院的導入儀，機器的表面有一個類似膠囊的裝置放滿藥，開着機器後，輕輕放在眼球上，超聲波就會變成一道力，將藥推入眼球裏，需時五至十分鐘，比傳統注射節省時間，更加安全。



Langston指，他與團隊花了很長時間去找一道「適合的力量」。「如果超聲波能量太大，會傷害眼睛結構，因為眼睛好脆弱，所以一定要用低能量嘅超聲波，但又唔可以太低，如果唔係會唔夠力導啲藥入眼」。另一個難關是研究時間太長，他足足花了約十年的時間才研發成功。他形容剛開始做眼部研究，就像盲公摸象般，慢慢摸，慢慢試，後來才發現超聲波是一個可行的方案，然後便要培育眼細胞，測試超聲波會否對眼睛組織造成影響，又要試動物組織，為了更接近活體情況，之後要做動物測試。為了安全及成效，只能一步一步地嘗試，耗費不少時間及資源。



這項研究與商業南轅北轍，聚焦於技術是否可行，能否達到預期效果，但不能夠於短時間內推出市場，但商業決策要考慮如何將產品市場化，兩者的衝突曾使他氣餒。Langston分享；「當我同人講超聲波可以將啲藥注入眼，啲人嘅反應都係：吓？係咪真㗎？」他人的質疑曾使他感到沮喪。



可曾想過放棄？Langston直言：「有諗過㗎！但我唔係一個咁輕易放棄嘅人，首先要抽離一下，諗爆頭都冇意思，不如冷靜咁諗返邊度出現問題」，大概是這種不屈不撓的精神，使他最終取得成功。



Langston指研究已進入臨牀前的階段，期望二、三年內完成，推出市場。公司上年完成第一輪融資，有七位數字美元的資金，現開始針對前眼病的研究，冀望研發新技術，在不破壞眼球細胞的情況下治療前眼的疾病。



