免以針直接注射風險 無創超聲波 導眼藥獲獎

目前很多後眼疾病如黃斑病變、糖尿眼、視網膜血管阻塞及眼底發炎等，均採用眼球注射的方式醫治，即患者的眼球需被針直接刺穿，才能把藥送至後眼位置。但這種治療方法有不少缺點，一是手術前雖有麻醉，但患者過程清醒；二患者需定期打針，不少人出於恐懼，見稍有好轉便不再注射；三打針具創傷性，可引致傷口感染、發炎及出血。而且為了避開晶體及視網膜，針只能落在角膜邊緣約三至五毫米的位置。
將藥輕放眼球上
由Langston研發的無創超聲波眼藥導入方法，不需拿取如此準確的範圍，大約在眼白的位置，將機器輕輕按着便可。Langston形容就像現時美容院的導入儀，機器的表面有一個類似膠囊的裝置放滿藥，開着機器後，輕輕放在眼球上，超聲波就會變成一道力，將藥推入眼球裏，需時五至十分鐘，比傳統注射節省時間，更加安全。
Langston指，他與團隊花了很長時間去找一道「適合的力量」。「如果超聲波能量太大，會傷害眼睛結構，因為眼睛好脆弱，所以一定要用低能量嘅超聲波，但又唔可以太低，如果唔係會唔夠力導啲藥入眼」。另一個難關是研究時間太長，他足足花了約十年的時間才研發成功。他形容剛開始做眼部研究，就像盲公摸象般，慢慢摸，慢慢試，後來才發現超聲波是一個可行的方案，然後便要培育眼細胞，測試超聲波會否對眼睛組織造成影響，又要試動物組織，為了更接近活體情況，之後要做動物測試。為了安全及成效，只能一步一步地嘗試，耗費不少時間及資源。
這項研究與商業南轅北轍，聚焦於技術是否可行，能否達到預期效果，但不能夠於短時間內推出市場，但商業決策要考慮如何將產品市場化，兩者的衝突曾使他氣餒。Langston分享；「當我同人講超聲波可以將啲藥注入眼，啲人嘅反應都係：吓？係咪真㗎？」他人的質疑曾使他感到沮喪。
可曾想過放棄？Langston直言：「有諗過㗎！但我唔係一個咁輕易放棄嘅人，首先要抽離一下，諗爆頭都冇意思，不如冷靜咁諗返邊度出現問題」，大概是這種不屈不撓的精神，使他最終取得成功。
Langston指研究已進入臨牀前的階段，期望二、三年內完成，推出市場。公司上年完成第一輪融資，有七位數字美元的資金，現開始針對前眼病的研究，冀望研發新技術，在不破壞眼球細胞的情況下治療前眼的疾病。