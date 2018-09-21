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覓地問卷調查 填海最受支持

2018-09-21 列印
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　　土地供應專責小組的公眾諮詢即將結束，實政圓桌於今年五月二十一日至上月二十二日期間，成功收集一千五百二十二份實體及網上問卷，同屬填海的兩個選項獲最多受訪者支持。

　　實政圓桌議員田北辰昨在記者會上表示，其中原則上同屬填海的「維港以外近岸填海」和「發展東大嶼都會」，分別獲四百六十八名及三百五十二名受訪者支持，是最多受訪者支持的選項；其次是發展棕地，以及私人遊樂場契約用地，分別得到七百四十二人和六百五十五人支持。至於「私人的新界農地儲備」，則獲六百二十四名受訪者支持，贊成收回發展或公私營合作約各佔一半。

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