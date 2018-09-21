﻿入禀控五公司盜用商標﻿ ﻿關德興後人捍衞寶芝林﻿

演活一代武術宗師黃飛鴻的著名演員關德興，生前以「寶芝林」招牌推出中醫藥產品及經營涼茶甜品店，成功打響名堂。關德興後人持有的公司，上周入稟控告五間公司，指涉嫌盜用商標。十八歲嫡孫接受《東周刊》專訪，披露寶芝林險遭侵吞的來龍去脈。



「早年一家人在美國生活，至一四年底一名姓齊的內地人越洋聯絡母親，提出合作推廣『寶芝林』的品牌。」關照洋憶述，其母親丁思雅專程飛往深圳跟男子會面，對方聲稱是軍人出身，與官員關係良好，可找到一千萬元人民幣的資金注入寶芝林，雙方便在深圳合組公司。



「深圳寶芝林」交由齊負責，合約訂明他每月需匯報工作及財務狀況等，可是一年來有人沒兌現承諾，丁更被多名自稱是投資者的苦主上門找晦氣。「至此我們才揭發有人以『香港寶芝林』名義，四出找合作夥伴注資，但我們公司一個仙都無收過，懷疑所有資金被人私吞。」



及後丁思雅找姓齊男子對質，有人強調相關資金已投放到兩個動漫項目上。「當時母親以用人勿疑的心態選擇相信對方，並在一六年另簽署一份協議書方便對方洽商，不過亦事先聲明，要真金白銀收到注資金額才一起開設公司。」



疑內地人訛稱合作詐財



結果有人私自在香港開設「香港寶芝林集團有限公司」，又在深圳連開七間有「寶芝林」名稱的公司，並向北京國家商標局申請三十四個與關德興、寶芝林及關照洋等相關的商標註冊，甚至盜用「寶芝林」的網上資料。



關照洋表示，他們亦試過跟生意拍檔反目後遭抹黑，「一六年經友人介紹認識一名姓林男子，他聲稱可協助寶芝林在內地、澳台推出不同產品，我們對其中一項由台灣發展的能量水產品有興趣，於是跟其洽談合作。」



可是相關生意一直沒有下文，雙方合作其後不了了之。「我們一早講明合作模式是以分紅計算，即他們拉攏到生意，推廣到產品，就逐一分紅或抽佣；結果生意做不成，有人卻十分不滿，竟到鰂魚涌祖父的故居樓下拉橫額抗議，更離譜到反控我們是騙子。」



他表示，過去一年多忙於應付生意糾紛，同時發覺中港兩地近年出現很多盜用「寶芝林」招牌的公司：「我們會不惜工本，將所有冒牌清除。」



