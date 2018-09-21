  • 2018年9月21日 星期五
  • 31º
  • 61%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 港聞

衞生署手機短訊平台 遭盜用發宣傳訊息

2018-09-21 列印
Previous Next

　　衞生署「被發短訊」？衞生署昨公佈一宗資訊保安事件，有人涉在未經授權下，上周五向衞生署牙科診所病人發出手機宣傳短訊，涉及約二千七百名病人；已就事件向警方報案。

　　衞生署發言人表示，早前透過定期監察和檢視交易紀錄，發現手機短訊平台出現異常；與服務供應商跟進調查後，發現平台其中一個帳戶於上周五被人未經授權擅自登入，向約二千七百名牙科診所病人發出與衞生署服務無關的手機宣傳短訊。

　　發言人指有關手機短訊帳戶和衞生署手機短訊服務已暫停，初步調查顯示，事件中未有個人資料被下載，已向警方報案和通報政府資訊科技總監辦公室，並要求服務供應商就事件提交報告。發言人又呼籲，轄下牙科診所的病人不要回覆任何可疑手機短訊，或點擊從手機短訊接收的可疑連結。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd