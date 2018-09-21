﻿港首個民間「女人節」﻿ ﻿大談女性敏感議題﻿

談到女性節日，相信不少人都會想起紀念國際女權運動的三八婦女節，又或是英國一○年首辦的「WOW世界女性藝術節」。情趣用品店老闆娘呂穎恒（Vera）因工作關係，經常接觸到不同類型的女性，發現不少人都對兩性關係有迷思，於是她忽發奇想，早前與友人合力舉辦首個香港「女人節」，宣揚女性「自主、自愛及自由」的理念。



Vera開設情趣用品店多年，不時接觸面對兩性問題的女客戶，「我的角色就如樹洞，不斷聆聽她們的性生活、家庭問題，幾乎是林林總總的生活難題。」三四年前，她突然想到不如舉辦一個大型活動，專門探討圍繞女性的貼身問題，惟因難覓場地，計劃只好暫時擱置。



直至去年底的一個契機，促成Vera舉辦首個「女人節」。她出席一個酒會時，獲邀成為逸東酒店新品牌「Eaton Workshop」的創始成員，可於酒店租借場地舉辦活動，「當時我無任何計劃書在手，只有一個構思多年的概念，沒想到最後竟可成真。」她在今年初構思「女人節」的活動及節目時，想起「女影香港」早前因資金問題，未能繼續放映以女性為主題的電影，故邀請其創辦人黃鈺螢加入成為活動「搞手」，舉辦放映會及映後分享會。



「女人節」於本月初一連九日舉辦，每日設有不同主題，包括身心靈、兩性溝通、親子關係、性生活及LGTB（性小眾）等。Vera坦言，雖然全部主題均與我們日常生活息息相關，但大部份香港人都選擇避談，「例如每人都有性需要及性慾，卻沒有人教女生探索自己身體，或教女生將情慾化成創作力，通過書寫及畫畫去表達。」



撕下女性固有標籤



Vera一年多前誕下女兒後，家人朋友送給她女兒的衣物，幾乎全部都是粉紅色，玩具則以洋娃娃及毛公仔為主，令她反思香港的性別定型情況，故在「女人節」邀請了性別研究學者Dr. Brenda，以多元與包容為題，分享異性戀以外的性取向議題，例如洗手間一般只分為男女廁，往往令跨性別人士或變性者出現困擾。



成為母親後，Vera亦逐漸留意親子關係及家庭教育的資訊，更因好友意外流產的經歷，令她開始關注流產媽媽的需要，遂找到流產支援平台「一時媽媽」，發現不少媽媽都曾經歷流產、小產，卻找不到足夠的資訊或支援，於是邀請她們在「女人節」舉辦講座，「希望更多人明白流產並非只是失去一個嬰兒，而會影響母親的心理，以至與丈夫及家庭關係。」



Vera不諱言，活動主要依賴社交媒體進行推廣，惟未能接觸到部份受眾，故須轉換方式，例如聯絡明愛等社福機構，吸納中年或較年長的女士參加。她表示，找贊助商亦是籌辦活動的困難之一，「因為第一次舉辦，連製作花絮都沒有，只能靠一把口去推銷」，幸好最終找到五個贊助商，令她鬆一口氣。Vera盼望未來可再舉辦「女人節」，增添更多元化的活動，「今次我們先推廣一些『易入口』的信息，下次會想再探討其他女性議題，希望可吸引更多界別的人參與。」



