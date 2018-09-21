﻿SEN學生比例上升﻿ ﻿幼師進修及早裝備﻿

本港對有特殊教育需要（SEN）的學生一直提倡及早識別的方針，惟部份幼師在學時並未涉獵太多相關知識。有幼稚園校長指，愈來愈多幼師面對SEN學生時，有感專業知識不足，遂將特殊教育相關課程列作公餘進修時的首選。



上水培幼幼稚園校監蔡雯兒指，隨近年SEN學生比例上升，愈來愈多幼師選擇修讀SEN相關課程。她解釋，即使教育局為幼稚園提供到校支援服務，惟社工非長期駐校，對學生的幫助始終有限，「老師每天接觸SEN學生，也會苦惱如何適切地教導他們，出外進修的話，很多也會首選SEN相關課程。」



香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校校長蘇媛媛亦表示，該校的十七位老師中，有三位均在今年進修特殊教育，「一方面及早識別SEN學生，另一方面幫助家長了解小朋友情況。」她指，學校一向支持老師進修，以往亦曾推薦老師報讀特殊教育課程，學校更會就部份獲教育局認可的課程申請津貼，聘請替假人手，容許老師於日常上課時間接受培訓。



因應學界對特殊教育課程的需要，樹仁大學輔導暨研究中心自一四年與香港教育專業人員協會合作，舉辦特殊教育輔導證書、高級證書及文憑課程。中心輔導心理學家余鎮洋發現，近年報讀課程的幼師明顯增加，「我們一班二十多人，以前主要是中小學老師，近年有三分一都是幼師。」



部份準幼師畢業前報讀



他分析，教育局一直要求在職中小學老師進修，惟近年社會對SEN學生認知提升，家長不時會向老師查詢，了解子女是否有特殊學習需要，故即使幼稚園並無規定老師進修，亦有愈來愈多幼師自發報讀課程。近年更有準教師認為大學的SEN課堂不足，為了及早裝備自己，於是畢業前報讀課程。



教育大學自一五/一六年度起，亦開辦教師專業進修證書課程（關顧幼兒多元學習需要），身兼課程統籌主任的教大幼兒教育學系助理教授黎玉貞表示，課程每年有三、四十個學額，但遠不足以滿足報名人數，「有些中小學老師報名，我們都接收不到，優先取錄幼師。」課程會安排幼師和言語治療師、職業治療師等交流，學習如何改善SEN學生的語言、肌肉發展等問題，又會教導老師以話劇等方式教學，並就個案進行分析。



除了幼稚園老師外，樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋表示，近一兩年有補習班及興趣班導師前來報讀課程，「現在社會較開通，家長不介意向興趣班老師坦白，表明子女有專注力不足問題，之前有位游泳班教練來上堂，正是因為擔心教導專注力不足的小朋友時，對方會不聽指令，造成危險。」



童飛開心成長坊總監蘇麗珊則指，SEN學童的家長亦是積極報讀課程的一群，中心亦為其舉辦講座等，加深家長對SEN學童的認識。



