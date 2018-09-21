﻿玻璃幕牆「四大隱憂」﻿ ﻿暴風來襲連環爆破﻿

工程界素以本港建築物禦風能力引以為傲，惟超強颱風「山竹」日前襲港，有商廈玻璃幕牆及住宅玻璃窗均失守破碎，響起警號。業界不諱言，外表堅固的玻璃幕牆有「四大隱憂」。有業主為了美觀不惜拆窗改裝成落地玻璃，削弱抗風力；建築物風力受附近新樓影響，令風壓超出預期，引發大廈玻璃連環爆破。



是次風災揭示本港玻璃幕牆的四大隱憂，其一是工人施工粗疏。榮源工程公司董事陳晉源表示，雖然玻璃安裝前已通過測試，惟工人在運送、安裝期間，有機會碰撞到玻璃，造成肉眼看不見的損毀，一旦日後再受壓，爆裂風險更大。威而遜建築幕牆顧問（香港）有限公司董事周永生補充，若玻璃表面有磨損，即使肉眼不察覺，亦會影響其抗壓能力，「例如只是崩了一小角，玻璃受壓時也會出現應力集中的情況，玻璃受力不平均，便有機會碎裂。」



工人施工隨便減抗風力



測量師學會前會長何鉅業不諱言，施工質素將影響玻璃幕牆的抗風力，更不諱言本港工人長期不足，有人為趕工將降低質量管理及施工要求，為大廈帶來隱憂，「如果固定玻璃及支架的結構膠質量不足，玻璃幕牆受風時很容易爆。」



惟屋宇署指引僅要求業主在樓宇落成十年後大檢，期內的維修保養則未有着墨。香港物業管理聯會會長賴志文指出，有業主為節省成本，要求清潔工人清洗外牆時，順便視察玻璃幕牆有沒有破損情況，惟成效存疑。香港建築幕牆裝飾協會會長蔡有宏坦言，外牆清潔工能力有限，最後要倚靠業主租戶加緊監察，「有時我目測辦公室玻璃幕牆出問題，就主動聯絡管業處跟進。」



外牆裝飾剝落 乘風爆玻璃



此外，業主擅改單位同樣帶來破窗危機。薈基工程董事李明輝知悉，有私樓業主為追求開揚景觀，在裝修單位時，着裝修公司拆除部份窗框，令承風力大減，「業主將原本一大兩細的窗改成一塊過的落地玻璃，裝修公司無相關知識，無跟屋宇署指引，按業主要求照做，日後如果受到颱風正面吹襲，後果不堪設想。」



外牆裝飾物剝落亦令玻璃破損機會大增。即使玻璃幕牆設計可抵受時速超過二百公里的颶風，卻難以抵禦硬物撞擊。蔡有宏指出，近年無論是工商廈及住宅，均有在玻璃幕牆外增加鋁板及「瓦仔」等的裝飾物，無疑增加玻璃幕牆破損的機會，「太多裝飾物在外牆的話，一旦其中一塊剝落並撞向玻璃幕牆，強化玻璃便碎開。」他更指出，商廈每層辦公室空間大，只要其中一塊玻璃幕牆破裂，將引發連鎖效應，對大廈玻璃幕牆造成大規模的破壞。



周永生亦指出，一般玻璃測試只會評估玻璃承受較正常高兩成半的風壓，若單位內的大門被打開，強風從外吹進單位，迎風的玻璃須承受較正常高六成的風壓，隨時超出玻璃可承受的上限，「原本整個單位是一個密室，風力由四邊共同承受，開了一個大洞後便會扯風進室內，由玻璃承受較大的風壓，於是有爆裂的可能。」



