﻿多區玻璃(車立)頻故障﻿ ﻿「溫室」悶熱不耐用﻿

「山竹」襲港，玻璃幕牆建築成為重災區，原來以玻璃外牆設計的升降機同樣很「易壞」。近年多區行人天橋均陸續興建這類「透明」升降機，惟損壞頻密招來話柄。有升降機工程師直指玻璃升降機內的溫度較室外高十度，致控制機件運作的電子板，壽命大減。工程業界則控訴，陽光透過玻璃外殼直照機內紅外線系統，影響機門開關的靈敏度；機槽內的冷氣系統亦會產生水氣，加速機件老化，令升降機隨時「跪低」。



北區區議員黃宏滔表示，橫跨馬會道近天平邨的玻璃外牆升降機於兩個月前啟用，惟至今有近半時間都無法運作，他有感機內溫度過高：「即使(車立)槽內有風機，但有時搭(車立)仍覺熱到唞唔到氣。」



大埔區議員黃碧嬌亦指，位處運頭塘邨、王肇枝中學及廣福球場，共五部升降機經常「跪低」，「掛起維修工程牌後起碼要等十日先整好，一個月至少停機十日，我從未見過五部(車立)同時正常運作，長此落去都講唔清邊一部(車立)沒壞過。」大埔區議員區鎮樺亦指出，各類損壞問題令維修保養需求增至每周兩次。



近年玻璃升降機隨處可見，職業訓練局卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電機）黃啟漢分析，採用全透明設計的原因除了美觀外，亦為了保安理由，「入夜後怕有人喺(車立)內打劫，亦擔心有人困(車立)，玻璃設計可畀街外人睇到(車立)內情況。」



惟玻璃升降機設計猶如溫室，黃啟漢直言，玻璃升降機內的溫度一般較室外高四至五度，若升降機長期受陽光直射，「高十度都唔出奇。」長期高溫有機會令控制升降機運作的電子板過熱，壽命大減，其他電子組件如指示燈、數字屏等亦有耗損風險。



測溫系統暴曬下失靈



香港電梯業總工會副理事長李炳權不諱言，玻璃外牆設計令升降機吸熱暴曬升溫，即使未致機件損壞，亦有可能因高溫而觸動機件安全系統，令升降機停止運作，「升降機降溫後，有機會自己再啟動，但以往我亦試過要親身到現場解鎖。」



有不願具名的電梯工程從業員直指，玻璃設計引致升降機機件日夜溫差極大，影響零件壽命，「石屎外牆都唔能夠避免溫差，但至少差距無咁大。」



香港測量師學會前會長何鉅業曾從機電顧問得悉，過高溫度有可能令機件不穩，與此同時，室外升降機不斷開關門，機件濕度控制亦是業界的一大煩惱，「對電子線路影響好大，濕度高會有水蒸氣凝結。」



為調節機內溫度，大部份玻璃升降機有別於一般升降機，會加裝冷氣系統。達輝工程有限公司保養部經理蔡漢強指出，冷氣系統有可能產生水氣，加速機內電子零件的生鏽情況。黃啟漢則形容做法不符能源效益，亦縮小維修人員在(車立)槽內工作時的活動空間。



蔡漢強又指，升降機的機箱頂部和(車立)槽頂部均設有紅外線感應器，用以計算機箱升降距離，確保機箱底部與室外地面平層（level），升降機門才會開啟。但若紅外線感應器受陽光照射，其敏感度會被削弱，影響平層功能。



