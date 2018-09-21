看透馬上跌宕起伏石仔重燃征奧雄心

「石仔」石偉雄成功衞冕亞運跳馬金牌，成為香港體操史上第一人。「這是我克服傷患的最佳證明，亦紓解我一直以來的壓力。」苦練體操多年的石仔，自小已夢想代表香港出戰奧運，惟多次傷患及挫折，三度與奧運擦身而過，亞運再度封王，重燃他的奧運夢：「雖然走上坡道是辛苦的，但我想繼續堅持下去，努力備戰下屆東京奧運。」



金牌背後，家人默默的支持亦功不可沒。石仔自小已很調皮，六歲那年，有次觀看電視體操節目後，便開始模仿體操健兒的動作，在家中倒立、用雙手走路，在學校又會用雙手按着兩邊書桌撐起自己。年輕時曾是田徑運動員的石仔媽媽，知道兒子性格好動、坐不定，不想埋沒他的天分，便帶他參加體操班，石仔稱：「第一次跳彈牀，真的好開心。」



為讓石仔打好基礎，石仔媽媽決定把心一橫，送他到廣州集訓一個月，那年石仔只得七歲。至小六畢業，他決定休學一年，到湖南體操學校接受為期一年的體操集訓，為四年後的北京奧運備戰。



不過，十五歲的石仔在○六年參加全國青少年體操錦標賽，進行單槓落法時，失平衡頸部着地嚴重受傷。石仔回港後不久便接受手術治療，養傷期間，他每日都在構思康復後要完成甚麼動作、用甚麼套路作賽，惟家人的一句話：「你不要再玩體操了！」令堅強的石仔頓時崩潰，失控痛哭，更跪求家人：「我從未想過放棄體操，好不甘心。」



家人最終願意開「綠燈」，雖然無緣北京奧運，但石仔的苦練終獲成果，○八年泛太平洋錦標賽中贏得少年組跳馬冠軍，隨後幾年狀態大勇，更成功於倫敦奧運資格賽獲得入場券，惟最後表現失準，與奧運獎牌失諸交臂，令年少氣盛的他跌得更傷。



一度陷低谷 多得教練扶持



石仔不諱言，當年太「心雄」，一心只想贏獎牌，他接受不到自己失誤，自此陷入人生低谷：「不想再提二○一二，不想聽到奧運二字，亦曾想過不如退役。」全靠主教練艾加科斯夫不斷勸勉，石仔才逐步爬起來，「教練幫我重新建立信心，改進我在跳馬方面的技術。」



此後，石仔尋回自己的節奏，一直以平常心應戰，四年前終在仁川亞運贏得跳馬金牌，證明自己的實力，積極備戰一六年里約奧運。惟最後因右肩筋腱斷裂，再與里約奧運擦身而過，「當時用盡所有辦法，又試過注射類固醇，選拔賽時在吊環項目中，右肩完全用不到力，整個人往後翻。」石仔用盡全力比賽，至少對自己有一個交代。



今次亞運再度封王後，證明他成功克服傷患，更重燃他對奧運的盼望，「作為一個運動員，很想贏得奧運獎牌，但我不會強求，盡力而為就好了。」他更希望創造屬於自己的「命名動作」，突破自我，「雖然走上坡道是辛苦的，但我想繼續堅持下去，憑着自己的堅持、耐性及毅力，努力為二○年東京奧運備戰。」



