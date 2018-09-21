小一自行收生下周起申請

家長注意！教育局昨提醒有意為子女申請在今年九月入讀官立或資助小學一年級的家長，須由下周一開始遞交申請表。教育局發言人表示，家長如欲在「小一入學統籌辦法」的「自行分配學位」階段，為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，必須在九月二十四日至十月二日期間的學校辦公時間內，將填妥的申請表連同有關證明文件直接遞交到該校。



多交表申請將作廢



發言人又提醒家長，只能為每名子女遞交一份申請表，否則其自行分配學位的申請將會作廢；凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小學的小一學位。



