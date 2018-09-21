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塌樹阻路如迷宮 的士困「結界」逾句鐘

2018-09-21 列印
　　颱風過後，市面多處路面塌樹仍未清理，將軍澳馬遊塘村昨凌晨有的士駛入村落客後，司機疑因樹木阻路致迷失方向如入結界，幸迷途一個多小時後獲途人協助，在警員尋獲前逃出「樹迷宮」。

　　迷途的哥姓梁（七十九歲），昨凌晨四時許，他接載乘客往將軍澳馬游塘村落車後，欲駛出村離開，不料路邊樹木疑被超強颱風「山竹」蹂躪後倒塌阻路，司機如駛入「樹迷宮」迷路，其間他用手機上Google Map導航帶路，惟半小時仍無法找到出路離開報警求助。

　　警方接報與司機保持電話聯絡，司機被困一個多小時後，終得途人協助，在警員到場前成功逃出迷宮，其後致電警方稱已解困離開，毋須協助，警方事件列作雜項處理。

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