﻿中大校長「段皇爺」﻿ ﻿沒架子愛乾炒牛河﻿

金庸筆下的一燈大師段皇爺本是一國之君，中大也出了位人稱「段皇爺」的校長段崇智。縱有這個霸氣稱號，他卻沒半點架子，更孩子氣十足，最愛吃乾炒牛河。在段皇爺統領下，中大又是個怎樣的江湖？



在香港土生土長的段崇智，六九年遠赴美國，一去就四十八年，香港已滄海桑田。坐上中大校長這個三煞位，要頂得住師生和外界的壓力絕非易事，掌聲與爭議聲以外，他還獲得「段皇爺」的霸氣稱號，他摸不着頭腦向《東周刊》笑說：「唔知點解（有該稱號），其實喺美國讀書時，唐餐館所有人都叫我段皇爺，佢哋都知段皇爺最鍾意食乾炒牛河。」



生於基層家庭的段崇智，父母在二戰後逃難來港，為生計營營役役，他十幾歲轉到華仁書院讀預科，開始領悟到三餐以外，還有想追求的大智慧。「屋企窮，唔敢問阿媽攞錢，好在美國有間伯里亞大學，學生唔使交學費，但就要半工讀。」就這樣他拿着一張單程機票，以及母親死慳死抵儲來的五百美元遠赴他鄉去。



人在異地，每星期工作十五小時賺學費和生活費，暑假則到路易斯維爾大學的生物化學實驗室做助教，邊學邊做研究。「大學乜都讀，總之乜都想知。」他在讀博士的兩年間，找出雞胚胎從蛋殼攝取骨骼生長所需鈣質的機理，畢業後他先後加入哈佛大學醫學院、美國國立衞生研究院等組織做研究，一做便是四十多年。



時至今日，段崇智在肌肉骨骼組織工程及幹細胞再生醫學上的成就，跟段皇爺的一陽指同樣登峰造極，他更首創利用成人幹細胞，以及立體打印技術，人工培植軟骨，醫治老人通病關節炎。



管理中大萬人 努力摸索



段崇智當時手握數十人的「聯合國」研究團隊，如今百級跳變成主宰逾萬名師生的一校之長，人事明顯複雜得多。「我仍然努力，唔知做唔做到，但希望守護同發揚中大傳統。」眼前的段皇爺，雖未看透塵世，但對人生，尚有所求。



