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檢值130萬可卡因 海關緝毒拘三漢

2018-09-21 列印
■海關檢獲的毒品。
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　　海關日前先後在觀塘及紅磡檢獲市值共約一百三十萬元懷疑毒品，三男子被捕。

　　海關前晚在觀塘進行緝毒行動，截查一名二十三歲可疑男子時，在其攜帶的行李內檢獲約五百克懷疑可卡因及一批毒品包裝工具，遂將他拘捕。海關乘勝追擊，在紅磡一幢住宅大廈大堂截查一名二十七歲男子，在其手持的膠袋內檢獲約六百五十克懷疑霹靂可卡因，再在該廈一個住宅單位內，拘捕另一名懷疑與案有關的二十一歲男子。

　　海關發言人表示，案件仍在調查，提醒根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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