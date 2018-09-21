﻿大學教授創科無助升職﻿﻿科研商品化路遙無期﻿

香港的創新能力被多份競爭力報告評為弱項，惟本港坐擁多所全球百大學府，為何偏偏在「創新」上示弱於人？研發「希望之手」的中大生物醫學工程學系系主任湯啟宇批評，教授的「大學成績表」只計算論文產出及教學水平，教授於是醉心基礎研究，無意思考科技應用。另一方面，科研商品化往往要通過測試，惟本港公營機構或私人企業，均怯於擔任先行者。



針對中風復康訓練而設計的「希望之手」，為本港贏得首個日內瓦發明展全場大獎。但負責研發的湯啟宇坦言，本港大學僅以科研及教學水平評核教授表現，笑言「希望之手」揚威國際，對他升職加薪毫無幫助。「香港很多科研成果難以產品化，正是因為現有制度令最叻的教授不會做創科，只專心做可以刊登於學術期刊的研究。」



湯啟宇慨歎，評核制度令從事科研產品化的教授變得「不務正業」。如從事科研產品化，甚至是成立創科企業，猶如做「秘撈」。反觀外國的知名大學均為私立學府，彈性較大，「有些教授只有九個月人工，知名教授都有副業；在美國麻省理工學院任教的教授，如果無自己的公司，更會被人質疑其能力。」



為鼓勵教授創新，港大自去年加設「知識交流」為評核指標。港大副校長（研究）賀子森解釋，新評分項目比例跟教研相同，以後將考慮教授的社會貢獻，以評定其升職加薪的機會，「港大先行一步盼有帶頭作用。」然而，這一步距離改善制度仍有一段距離。理大副校長（科研發展）衞炳江分析，由於大學科研經費按教資會研究評審工作結果進行競逐，惟評審標準看重文章數量，應用研究因成果因難以量化而不被看重。



科研產品苦無合作平台



另一方面，「希望之手」成名於香港，但產品主要市場卻為內地及歐美地區。湯啟宇坦言早期曾向醫管局推銷產品，但最終不獲採購，「我的成效數據明明是來自公立醫院，但醫管局也不敢嘗試。」他不諱言，政府「但求無過」的文化令他們採購產品取態保守。他於是改與志願機構合作，讓中風患者使用產品，將口碑傳回醫院，「有醫生眼見病人好轉，於是專程來中大向我請教。」



三年前獲全場大獎的水中銀亦面對同樣問題，其首席執行官杜偉樑透露，創新科技部門曾建議資助環保局、食環署等政府部門，試用其魚類胚胎毒理測試技術，最終只獲「研究和觀察當中」的回覆，加上本地私人企業都不肯試用，公司唯有轉攻歐美、以色列及內地的市場。



