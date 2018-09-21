﻿慈善組織涉兼營寵物店﻿ ﻿善心人質疑假領養真賣狗﻿

政府早前提出四招加強監管慈善組織，但言猶在耳，一間已申領慈善牌照的愛護動物組織，被指機構名與另一間非牟利獸醫機構相似，有影射之嫌。同時，該組織涉嫌以領養為名，向領養者索取比市價高幾倍的寵物「醫療費用」，有領養人質疑該組織是否假領養真賣狗。



政府鼓勵市民領養，Jim響應呼籲，今年初到一間領養中心，看中一隻狗。坊間一般的領養手續都要出示住址證明，但Jim表示該領養中心的做法有點特殊：「乜嘢人都得，最緊要第一時間畀錢先！」



Jim憶述，職員要求他付清該狗隻過去六個月寄養在中心時的醫療費用，總共六千多元。Jim對收費感疑惑：「直接打去佢哋介紹嘅獸醫診所問，原來驗心絲蟲只係二百五十元，大小便二百五十元，驗血大約千幾，先知道中心收六千蚊好乸利，貴過市價三四倍。」



張貼寄養價目籲捐錢



記者於是以領養人身份到訪該領養中心，現場飼養近三十隻狗。未知是否因為關於該組織的投訴日增，一名姓曾的職員回答記者疑問時，用詞十分小心，聲稱領養不收費，但當眼處卻貼有每隻寵物在中心寄養期間的支出價目，呼籲市民踴躍捐輸。



記者問該組織與另一間非牟利機構「非牟利獸醫服務協會」（NPV）名稱十分相似，是否有關連？曾姓職員回應：「唔係同一間機構，佢哋係醫院，我哋只做領養，無做獸醫服務。」



《東周刊》查冊發現，該領養中心一六年一月成立，同年十月領有慈善機構牌照。一名姓曾的女子是唯一的董事，經領養人士核對，證實她是當日接見記者的曾姓職員。



本身已領養四隻貓的阿荺，去年想加多一名狗成員，「個網寫就寫係領養，之後去到嗰間舖，揀中一隻幾個月大嘅柴犬，阿Cat（曾姓職員） 無特別講明係領養定係賣，只同我講一萬五千蚊。柴犬係名種狗，應該無得領養，所以我認定係買賣。」



該領養中心與○六年成立的「非牟利獸醫服務協會」（NPV）中、英文機構名相似，NPV主席麥志豪透露，至少十名服務使用者反映曾以為兩機構是有關係。麥志豪認為，歸根究柢是本港無法例監管慈善機構。「目前慈善機構發牌制度寬鬆，幾乎逢申請都批！」「有乜理由批准一個開寵物店嘅人，領慈善牌做動物領養機構？情況好似一個靠妓女維生嘅人去開婦女權益會咁！」



漁護署回覆指，涉事的寵物店及領養中心均未完成豁免申請，亦未領有「動物售賣商」牌照。據悉，曾姓董事早前被控無牌出售狗隻，被罰款四千元。



