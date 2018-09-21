﻿滴滴港女不甘平凡﻿ ﻿當「斜槓族」瓣瓣掂﻿

近年湧現一批以「／」符號，說明自己從事多元化工作的「斜槓族」人士，當中來自教師世家的網絡紅人「搣時潘」，因「滴滴事件」聲稱被禁錮，受到媒體廣泛報道而爆紅，她自我介紹：「補習老師／作家／義工／影片分享網站原創影片主持」。大學畢業後，她拒進課室執教鞭，以不同兼職謀生，小妮子深信「不走前人老路，仍有光明大道」。



網名「搣時潘」的潘書韻透露，六歲時父母離異，自此由祖母照顧，因心靈受創成績欠佳，待升讀中學才追上學業，在首屆香港中學文憑考試（DSE）考獲佳績，中文更獲得「5**」最佳成績，順利入讀心儀的中文大學中國語言及文學系，打算畢業後仿效父母、姑姐和祖父當教師，但前年畢業後決定放棄教鞭。



潘女解釋，校園教師生活刻板，也須顧及形象，難以隨心所欲地生活，例如放學後走出街道，仍須戒言慎行，「一句粗口，也擔心意外被家長聽到」，為追求真我，接觸不同類型事物，決心成為擁有多元化職業的「斜槓族」（Slash、或稱Slashie）。



當YouTuber教中文



實踐理想的第一步，潘女說是擔任補習老師，「這份工作收入較穩定，有基本保障」，其後擔任YouTuber，拍攝教學影片上載互聯網，片段通常以生動粵語，解釋艱深文言文，例如解說宋詞作家辛棄疾《青玉案•元夕》，在經典名句「眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」之後，以「女神一定溝唔到㗎啦」作註解，「粵語有趣味，學生容易明。」



嶄新教學方式，不僅令潘女的影片瀏覽人數漸增，有出版社更邀請她撰寫《搣時潘文言範文教室》，以粵語解釋古代文章和詩詞。她笑說，該書籍於今年七月書展中推出後，反應尚算理想，近期更獲邀以同樣寫作方式，出版書籍解說公司上市制度，希望可於明年初出版，「古文可找到很多粵語，例如『俾』字，寫文章很活潑。」



除了盈利工作，潘女也利用公餘時間，在香港青年協會和善導會擔任義教老師，為低收入、少數族裔、釋囚和在囚人士子女補習，也拍攝和分享一些感興趣的影片，例如近期拍攝了「暢遊大灣區」系列，結果因負面評價較多，惹來部份人留言辱罵，「我只是說出內心感受，沒想到反應如此激烈！」她強調會忠於自己，不會因反對意見噤聲。



享受愉快生活



以多元化兼職謀生，潘女說可換來較多時間陪伴男朋友和愛貓，並享受跑步樂趣，短期內也計劃前往台灣生活一個月，順道拍攝旅遊見聞，「這種愉快生活，如果從事全職工作難以實現。」



「斜槓族」生活方式，被部份人批評為不上進或不踏實，潘女說她也不例外，家人不時勸她當全職教師或公務員，但她認為人生要忠於自己，希望趁年輕多些接觸不同事物，但不排除數年後會改變，「可能會結婚、生仔，又或者工作更多元化，將來再想吧。」



